Россиянам спрогнозировали дефицит пива

РБК: Ассоциация производителей пива предупредила о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября

Обязательная маркировка пива, которая появится в России с сентября 2022 года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке. Специалисты спрогнозировали дефицит напитка, его подорожание и сбой поставок в бары, передает РБК.

Представитель Ассоциации производителей пива (АПП), объединяющей AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken, заявил, что сроки введения маркировки пива, которые установил Минпромторг, являются нереалистичными.

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«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — предупредил россиян информатор.

В АПП добавили, что сейчас не решен вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки, поскольку регуляторы обещали, что будет использоваться только одна из них.

Кроме того, за ближайшие девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения маркировки не удовлетворят потребности российского рынка. Потребуется время и на установку и тестирование этих технологий.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что сроки введения маркировки необходимо сдвигать на несколько лет. По его мнению, следует учитывать текущие условия рынка: ограничения из-за COVID-19, перебои с поставками IT-решений и глобальные проблемы с логистикой. Внедрение маркировки в 2022 году остановит производства и создаст дефицит рабочих мест.

«Также это напрямую скажется на потребителях, которых ждет дефицит и отсутствие любимой продукции на полках», — заключил Дурдыев.

С 1 декабря в России вступила в силу маркировка молока и минеральной воды. Это требование распространяется на продукты со сроком хранения до 40 суток включительно.