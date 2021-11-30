Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 декабря

В РФ с декабря вырастут выплаты части пенсионерам и возобновятся перелеты с рядом стран

С 1 декабря в России произойдут изменения в ряде нормативных актов. В частности, вводится внесудебная блокировка мошеннических сайтов, появится бесплатный доступ к социально значимым порталам, в активную фазу вступит борьба с «серыми» корпоративными SIM-картами, а также стартует пилотный проект по новой системе оплаты труда медиков и открывается авиасообщение с новыми странами. Подробнее об этом в материале «Ленты.ру».

Сайты мошенников начнут блокировать во внесудебном порядке

С 1 декабря данная процедура будет занимать всего несколько дней, а не месяцы, как ранее. Соответствующий закон еще летом подписал президент России Владимир Путин.

Банк России будет направлять списки мошеннических сайтов в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, подаст Роскомнадзору предписания об их внесудебной блокировке.

Доступ к социально значимым интернет-ресурсам сделают бесплатным

Россияне с 1 декабря получат возможность бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами. Эти ресурсы должны контролироваться или создаваться гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны, и размещаться в зонах «.ru», «.рф», «.su» или «.дети». Притом не менее половины аудитории должно находится на территории России.

Всего в список попал 371 портал, в том числе сайт госуслуг, новостные агрегаторы, поисковики, а также некоторые соцсети и интернет-магазины.

«Серые» корпоративные SIM-карты начнут блокировать

С 1 декабря также операторы связи должны начать блокировать корпоративные SIM-карты, если сведения о том, кто ими реально пользуется неверны.

По оценке Mobile Research Group, на данный момент в России используется около 32 миллионов корпоративных SIM-карт. При этом в середине ноября Минцифры отчиталось, что на портале госуслуг подтверждено лишь 13,3 миллиона корпоративных SIM-карт. В итоге, по словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, после 1 декабря отключить от услуг связи могут более половины корпоративных мобильных номеров (16 миллионов).

Часть пенсионеров получат прибавку

С 1 декабря индексация пенсий произойдет у некоторых категорий россиян, рассказали в ПФР. Она затронет граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза — с 6 044,48 рубля до 12 088,96 рубля.

Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те пенсионеры, кто уволился с работы до 1 сентября 2021 года. С 1 декабря им автоматически будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

За подделку маркировки товаров начнут сажать в тюрьму

С начала декабря в России начнут сажать в тюрьму на срок до трех лет и штрафовать до 80 тысяч рублей за подделку маркировки товаров.

Также вводятся административные штрафы за нарушение требований маркировки.

Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

В ноябре оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил с 1 декабря возобновить авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Позже к ним добавились Куба, Мексика и Катар.

В ряде регионов протестируют новую систему оплаты труда медиков

Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в медицинской сфере стартует 1 декабря в семи регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии.

По новой модели оклады медработников будут рассчитывать с учетом коэффициента в зависимости от сложности труда, а также показателей экономического развития региона.