Россия снимет ограничения на полеты в три популярных курортных страны

Оперштаб: Россия 1 декабря снимет ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар

С 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в три популярные курортные страны — Кубу, Мексику и Катар. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по коронавирусу.

Отмечается, что вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно об увеличении с 1 декабря числа рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. Так, самолеты будут совершать полеты из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой два раза в неделю на каждом маршруте. Также указано, что из аэропорта Жуковский можно будет отправиться в в Бишкек, в из всех пунктов России, из которых восстановлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).

В Италию возобновляются полеты по маршруту Жуковский — Рим с частотой два рейса в неделю. Рейсы в Казахстан увеличатся за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан.

Помимо этого, будут доступны полеты в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы, в Актобе — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Петропавловск из Санкт-Петербурга, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга. В Атырау рейсы будут совершаться из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.

С 1 декабря Оперативный штаб также принял решение возобновить авиасообщение еще с пятью странами — Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Возобновляются полеты в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка с частотой два рейса в неделю, в Монголию по маршрутам Москва — Улан-Батор с частотой три рейса в неделю, из Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска в Улан-Батор с частотой один рейс в неделю.