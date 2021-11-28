Россиянам напомнили о повышении пенсии 1 декабря

С 1 декабря трем категориям россиян автоматически проиндексируют пенсии, сообщает газета «МК» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, повышение выплат в том числе положено гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

12 088,96 рубля составит пенсия граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет

Кроме того, прибавку к зарплате могут получить и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них автоматически будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

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Претендовать на увеличение пенсии могут и россияне, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Изменения в начислении пенсий

Кроме того, в России с 1 января 2022-го будет изменен порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Такие правила ранее утвердил Минтруд.

В частности, выплачивать и доставлять пенсию раньше текущего месяца смогут на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Для этого россиянам необходимо написать заявление о ситуации и передать его в ПФР.

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Кроме того, пожилые россияне получат право выбирать, каким способом они хотят получать выплаты. Новый порядок позволяет удержать определенную сумму из выплат в случае, если гражданину начисляли пенсию больше, чем ему положена. Россияне, получавшие выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого нужно подать заявление в ПФР.

Также из пенсий российских граждан, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. Кроме того, пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого также придется обратиться в Пенсионный фонд.

Отмена индексации пенсий

В ноябре в Государственной Думе захотели оспорить в Конституционном суде (КС) отмену индексации пенсий. Так, фракция «Справедливая Россия — За правду» намерена добиться прояснения позиции КС по этому вопросу, заявил лидер объединения Сергей Миронов. Для соответствующего запроса в КС необходимо собрать 90 подписей депутатов Госдумы.

Вопрос острый, злободневный. Надеюсь, что коллеги из других фракций нас поддержат Сергей Миронов Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду»

По словам Миронова, принятые в 2015 году поправки о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам, затронувшие 7,3 миллиона человек, ежегодно сокращают доходы каждого пенсионера на 11 тысяч рублей. В случае, если КС согласится с представленными доводами, депутаты обязаны отменить запрет индексации.