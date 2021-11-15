Минцифры назвало число подтвержденных на «Госуслугах» SIM-карт россиян

Минцифры: на «Госуслугах» подтверждены более 13 миллионов SIM-карт россиян

В Министерстве цифрового развития назвали число подтвержденных на «Госуслугах» SIM-карт россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство заявило, что на портале госуслуг с 1 июня 2021 года подтверждено 13,3 миллиона корпоративных SIM-карт.

Для того, чтобы зарегистрировать корпоративный мобильный номер, необходимо предоставить данные о сим-картах операторам мобильной связи, а затем подтвердить информацию на портале госуслуг. Подать данные необходимо до 30 ноября, говорится в сообщении министерства.

Минцифры разослало корпоративным клиентам сотовой связи СМС с напоминанием о необходимости подать сведения абонентов.

Ранее сообщалось, что более половины корпоративных мобильных номеров россиян (16 миллионов) могут отключить от услуг связи после 1 декабря. Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот серых SIM-карт.