Российские власти назвали условия замедления роста цен

В Минэкономразвития рассказали о причинах роста цен и условиях его замедления, пишут «Известия». По словам представителей ведомства, инфляция в России обусловлена общемировым ростом цен и ограниченным предложением на внутреннем рынке, а замедлить ее может снижение стоимости энергоресурсов в Европе и перевозок грузов, а также стабилизация ситуации на сырьевых рынках.

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В Минэке заключили, что динамика инфляции в стране в среднесрочной перспективе прежде всего зависит от влияния внешних факторов, а ее причины носят немонетарный характер. Вместе с тем правительство использует комплекс мер для борьбы с ростом цен и насыщением рынка необходимыми товарами — в их числе субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины, а также ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком. По словам представителей Минэкономразвития, госрегулирование цен на ряд продовольственных товаров уже доказало свою эффективность.

«Отдельно стоит отметить долгосрочные демпферные механизмы (по зерновым и подсолнечному маслу), которые уже в значительной степени позволили снизить зависимость цен внутри РФ от мировых», — рассказали в ведомстве. К настоящему моменту продовольственная инфляция в России уже достигла рекордного за последние пять лет показателя в 8,13 процента, цены на масло увеличиваются быстрее остальных — за год рост составил 16,31 процента.

В начале декабря Минсельхоз предложил новый способ борьбы с подорожанием подсолнечного масла и сахара. Инициатива предполагает создание специального интервенционного фонда для закупки сахара в 2022-2023 годах, а также повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло.