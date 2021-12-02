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В России начнут по-новому бороться с ростом цен на сахар и масло

Минсельхоз разработал новые меры по сдерживанию роста цен на масло и сахар
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минсельхоз предложил бороться с подорожанием подсолнечного масла и сахара по-новому. В ведомстве рассказали о необходимости создать специальный интервенционный фонд для закупки сахара в 2022-2023 годах, пишет Forbes. Фонд позволит продавать продукт по более низким ценам в периоды резкого роста стоимости. Кроме того, Минфин рассматривает повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

В числе мер борьбы с ростом цен также назвали льготы для поставщиков сахара в Россию в 2022 году и расширение производства подсолнечника. Новые предложения по сдерживанию роста цен на продукты Минсельхоз разработал после поручения вице-премьера Виктории Абрамченко. Теперь ведомство готовится внести их на рассмотрение правительства.

Вывозная пошлина на подсолнечное масло в России начала действовать с 1 сентября. Сроки ее действия истекут в конце августа 2022 года. Размер сбора «плавающий» — 70 процентов от разницы между базовой ценой (1000 долларов за тонну) и индикативной ценой (средняя рыночная цена за месяц) за вычетом 50 долларов за каждую тонну. 

Проблема возникла еще в пандемийный 2020 год. После слов президента России Владимира Путина о том, что рост цен на базовые продукты нельзя объяснить пандемией, правительство обязало производителей и торговые сети заморозить цены на сахар и масло. Регулировка стоимости сахара прекратилась 1 июня 2021 года, а масла — 1 октября. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина еще весной посоветовала отказаться от административного ограничения цен из-за искусственного искажения ценовых индикаторов и вреда развитию производства.

Вместе с тем в ноябре Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в стране уже достигла двузначных значений. Росстат сообщил, что в октябре показатель впервые за пять лет достиг 8,13 процента. Цены на сахар в годовом выражении поднялись еще сильнее — на 11,32 процента, а на растительное масло — на 16,31 процента.

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