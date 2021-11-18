Набиуллина объяснила рост цен на продукты

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели четыре процента. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная», — отметила она.

Набиуллина объяснила, что на существенный рост цен на продукты повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, поскольку сократилось число мигрантов.

ЦБ видит риски повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. Об этом ранее заявил глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов. В начале ноября регулятор уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первом полугодии 2022 года.

По данным Росстата, в октябре стоимость продовольственных товаров увеличилась на 10,89 процента в годовом выражении. Огурцы подорожали на 48,7 процента, помидоры — на 43,8 процента, картофель — на 15,5 процента. В октябре инфляция ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. ЦБ по-прежнему прогнозирует инфляцию на конец 2021 года на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в четыре процента.