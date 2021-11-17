Минэкономразвития оценило темпы роста цен в России

Инфляция в России к 15 ноября ускорилась до 8,1 процента в годовом выражении. Такую оценку темпам роста цен дали в Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

В предыдущем отчете сообщалось, что на 8 ноября инфляция замедлилась до 8,07 процента в годовом выражении. По данным Росстата, недельный рост цен с 9 по 15 ноября ускорился до 0,18 процента против 0,9 процента неделей ранее. С начала года инфляция составила 6,81 процента.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

«Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,19 процента после 0,29 процента и 0,44 процента в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (-0,35 процента после роста на 0,50 процента), на продукты питания за исключением овощей и фруктов темпы роста цен не изменились (0,26 процента, как и неделей ранее)», — обозначено в документе Минэкономразвития.

В министерстве также отметили снижение цен на туристические услуги на 0,02 процента. В непродовольственном секторе инфляция, наоборот, ускорилась до 0,31 процента. Цены на бензин выросли на 0,26 процента. Минэкономразвития также сообщили о росте цен на мировых рынках: продовольственная инфляция на неделе с 9 по 15 ноября составила 2,2 процента. Подорожали и удобрения, необходимые для сельского хозяйства. На мировых рынках за прошедшую неделю цены азотных и смешанных удобрений выросли на 2,8 и 2,4 процента.

Ранее в середине октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4 процента против предполагавшихся ранее 5,8 процента. Центральный банк ожидает инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в четыре процента. Чтобы сдержать рост цен, регулятор 22 октября резко поднял ключевую ставку до 7,5 процента. ЦБ также не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки.