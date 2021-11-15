В Кремле рассказали о снижении инфляции

Приоритетом для президента и правительства сейчас является вопрос снижения инфляции в России, рассказали в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Хочу напомнить, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведется постоянная работа», — прокомментировал он. Песков уточнил, что инфляционные процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее глава Центробанка Эливира Набиуллина сказала, что высокая инфляция грозит разрушением благополучия людей. Глава ЦБ назвала инфляцию реальной бедой, которая делает людей беднее, и подчеркнула, что регулятор обязан был принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цен.

В свою очередь аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин говорил, что именно инфляция является главной макроэкономической проблемой страны. Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8 процентам, при целевом показателе в два раза ниже — 4 процента.