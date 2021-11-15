В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин заявил, что главной макроэкономической проблемой в России является инфляция. Его слова передает РИА Новости .

По мнению специалиста, на данный момент для макроэкономической стабильности в России существует не так много угроз. «У нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция – основная макроэкономическая проблема», — пояснил Саватюгин.

Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8 процентам, при целевом показателе в два раза ниже — 4 процента.

Ранее счетная палата рассказала об «амбициозной задаче» по росту ВВП России. Согласно заключению на проект федерального бюджета, за последние 10 лет прирост российской экономики не превышал 2,8 процента в год, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал в 2017 и 2018 годах увеличились на 5 процентов. В ведомстве отметили, что неизменный рост ВВП на три процента в год является «довольно амбициозной задачей».