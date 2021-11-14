В Счетной палате оценили состояние госдолга России

Госдолг России будет расти в ближайшие годы, при этом угрозы для финансовой системы нет. Так оценил состояние российского госдолга аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, его цитирует РИА Новости.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года говорится, что объем госдолга вырастет до 21,1 процента от ВВП в 2024 году. К концу этого года прогнозируется его повышение с 17,7 до 17,8 процента от ВВП, к концу 2022 года — до 19,4 процента, к 2023 году — до 20,3 процента.

По словам Саватюгина, невозможно точно назвать границу госдолга, после которой начинаются риски, так как это зависит от экономической структуры и финансовой системы определенного государства.

«В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — заявил Саватюгин.

Он рассказал, что глобальный долг к глобальному ВВП составляет около 98 процентов. У Евросоюза и Великобритании этот показатель чуть меньше 100 процентов, у Японии — около 250 процентов. Больше 100 процентов госдолга от ВВП у Италии, Испании, Бельгии и Канады, отметил аудитор.

Саватюгин подчеркнул, что рост в ближайшее время будет связан с внутренним долгом — рублевыми облигациями, которые покупают местные инвесторы.

«Ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы», — заключил он.

Ранее Счетная палата рассказала об «амбициозной задаче» по росту ВВП России. Этот показатель в 2022-2024 годах должен вырасти на три процента, заявили в ведомстве.