Счетная палата нашла способы увеличить сбор налогов с россиян

СП: налоговые сборы в регионах можно увеличить за счет налога с имущества компаний

Счетная палата (СП) России нашла способы увеличить сбор налогов с граждан. Они перечислены в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Проанализировав налоговый потенциал бюджетов российских регионов, в Счетной палате пришли к выводу, что он реализуется не полностью. Аудитор палаты Андрей Батуркин отметил, что сейчас действуют неравные условия для определения налоговой база на одинаковые виды недвижимого имущества в зависимости от их принадлежности, что приводит к нарушению принципа справедливого налогообложения.

В этой связи в СП считают, что ставку по налогу на имущество для компаний нужно рассчитывать исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имущества, а не выборочно. Кроме того, к налогообложению можно привлекать участников долевой собственности на земельные участки, доля которых выражена в гектарах или так называемых балло-гектарах.

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Также, полагают в СП, к росту поступлений как по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), так и по иным видам налогов будет способствовать вовлечение неформально занятых и безработных лиц в экономический оборот. В качестве других способов повысить налоговые поступления в Счетной палате назвали улучшение налогового администрирования и сверку информации об объектах недвижимости в базах данных ФНС и Росреестра.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти России не планируют менять НДФЛ в ближайшие три года. Министр также заявил, что Минфин не намерен менять размер НДФЛ для богатых. По оценкам Силуанова, крупные миллиардеры найдут способ уйти от уплаты налогов, а от недополученных денег пострадает в первую очередь средний класс.

В конце сентября стало известно о планах Минфина обязать платить налоги граждан, работающих в российских компаниях за рубежом удаленно. По действующему законодательству для получения статуса налогового резидента России гражданин должен находиться на территории страны не менее 183 дней в течение последнего года. В противном случае сотрудники российских компаний платят налоги в той стране, где проводят большую часть времени.