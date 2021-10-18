В России определили плату за «гаражи-ракушки»

Плату за использование федеральных участков под некапитальные гаражи будут взимать в размере земельного налога пропорционально площади, занимаемой сооружениями. Такой порядок определило правительство России. Разъяснения собственникам «гаражей-ракушек» дали в Росреестре 18 октября.

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Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2021 года стартовала «гаражная амнистия» с упрощенным механизмом регистрации прав на капитальные гаражи, оформления в пользование земли, на которой расположены некапитальные сооружения. По новым правилам, власти муниципалитетов утверждают схему размещения «гаражей-ракушек» на территории, что достаточно для обустройства россиянами новых сооружений под транспорт и дальнейшего использования старых построек.

«С учетом того, что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, постановлением установлен размер платы, который соответствует сумме земельного налога, начисленного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом. Таким образом, для целей размещения некапитальных гаражей правительство выбрало минимальный размер платы с целью минимизации расходов граждан», — пояснили в Росреестре.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и российское правительство начали обсуждать вопрос о запуске бессрочной дачной амнистии. В случае принятия нового порядка, россияне смогут оформить дачную недвижимость в собственность по упрощенной схеме до 1 марта 2031 года.