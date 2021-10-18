Минфин оценил перспективы повышения налога для россиян

Власти России не планируют менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на комитете Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА Новости.

Материалы по теме Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — сообщил Силуанов. Он также ответил на вопрос о перспективах использования прогрессивной шкалы налогообложения на фоне роста доходов богатейших россиян. Министр заявил, что Минфин не намерен менять размер НДФЛ для богатых. По оценкам Силуанова, крупные миллиардеры найдут способ уйти от уплаты налогов, а от недополученных денег пострадает в первую очередь средний класс.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в случае повышения налогов на доходы богатейшие граждане могут выбрать более выгодные варианты и стать налоговыми резидентами Белоруссии или Казахстана. «Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно», — заявил Решетников. Он напомнил о налоговом маневре в IT-сфере, предусматривающем уменьшение налогов на зарплату через понижение страховых взносов.

В конце сентября стало известно о планах Минфина обязать платить налоги граждан, работающих в российских компаниях за рубежом удаленно. По действующему законодательству для получения статуса налогового резидента России гражданин должен находиться на территории страны не менее 183 дней в течение последнего года. В противном случае сотрудники российских компаний платят налоги в той стране, где проводят большую часть времени.