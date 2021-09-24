Названы рискующие попасть под максимальный налог на прибыль российские компании

«Норникель», «Северсталь» и «Евраз» рискуют попасть под налогообложение прибыли по максимальной ставке 30-35 процентов, если будут приняты предложенные Минфином России налоговые изменения. Эти три компании названы в отчете инвесткомпании «Атон», передает РИА Новости.

По оценке компании, с 2016 по 2020 год объем инвестиций превышал величину выплаченных дивидендов у «Русала», ММК, Polymetal, «Полюса», «Акрона» и «Фосагро». «Алроса» и НЛМК могут попасть под 25-процентное налогообложение прибыли.

Ранее Министерство финансов предложило связать налог на прибыль с объемом дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компании в течение пяти лет. Если они превысят величину чистых активов на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается повысить с нынешних 20 до 25 процентов, а если превышение будет двукратным — то до 30-35 процентов.

Также власти пришли к компромиссу с металлургами и производителями удобрений насчет схемы повышения налогов. Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7 процента, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду — 4,8 процента. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25-30 процентов для горнодобывающих компаний, которые в последние пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Новый налог будет действовать три года.