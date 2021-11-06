Кудрин назвал сумму ущерба мировой экономике от пандемии

Кудрин: потери мировой экономики от пандемии составили от 4 до 10 триллионов долларов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин счел, что пандемия COVID-19 показала неготовность мировых систем здравоохранения и социальной поддержки к глобальным потрясениям, его слова приводит РИА Новости.

Он назвал это одним из главных ущербов, нанесенных пандемией. Также Кудрин заявил, что финансовые потери мировой экономики от пандемии исчисляются суммой от 4 до 10 триллионов долларов, при этом значительная их часть приходится на бюджеты регионов и муниципалитетов.

«Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят системам здравоохранения стать более устойчивыми и эффективными», — сказал он.

Кудрин подчеркнул, что Счетная палата с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей, особое внимание уделив здравоохранению. Глава ведомства добавил, что за счет их проверок российским медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей.

По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты, предложив внедрять при оценке государственной политики инструменты анализа данных и элементы машинного обучения.

