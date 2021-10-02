Кудрин дал россиянам совет по работе

Глава СП России Кудрин: на креативных специалистов в ближайшие 10 лет будет большой спрос

На специалистов в области креативной индустрии в ближайшие десять лет будет большой спрос. С таким прогнозом выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

Как пояснил экономист, это происходит из-за желания современного потребителя видеть больше индивидуальных качеств в каждом отдельном продукте. «Идет так называемая кастомизация мировой экономики», — добавил он. Из-за этого креативные люди будут иметь высокий спрос на рынке труда.

«Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия», — с таким советом выступил Кудрин перед участниками форума «Мастера.Forum». Он отметил, что кастомизация продукции коснется всего рынка: от промышленного оборудования до бытовых предметов.

8 сентября Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме назвал государственные корпорации одной из главных проблем экономики в России. По его словам, реализация любого инновационного проекта в России требует сотрудничества с госкорпорацией. К тому же они ухудшают инвестиционный климат в стране.