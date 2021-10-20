В Кремле ответили на заявления о сокращении расходов на медицину

Никакого сокращения расходов на здравоохранение в трехлетнем федеральном бюджете нет, напротив, предполагается их рост. Таким образом на соответствующие заявления ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Представитель Кремля опроверг слухи, объяснив, что изменения коснулись методики распределения сумм между госпрограммами. «Я посмотрел [документы]: де-факто там идет увеличение [расходов], но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики, формирования госпрограмм переведены из здравоохранения в другие программы», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов. Он добавил, что в абсолютном выражении рост расходов на здравоохранение составил около пяти процентов.

Ранее в октябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал рост расходов на здравоохранение прорывным. По словам политика, в проекте бюджета на 2022-2024 года траты на медицину вырастут на два триллиона рублей. Кудрин признал, что в процентах к объему экономики доля расходов на здравоохранение все же сократится с 4,1 процента до 3,7 процента.

В сентябре важность медицины подчеркнул президент Владимир Путин. Он отметил, что проблемы в здравоохранении являются одним из основных врагов России. Среди прочих президент назвал бедность и проблемы в образовании и инфраструктуре.