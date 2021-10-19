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Путин предложил ввести новые выплаты для части россиян

Путин предложил выплачивать семьям на Дальнем Востоке миллион рублей за третьего ребенка
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям на Дальнем Востоке социальной выплаты в размере одного миллиона рублей за рождение третьего и последующего ребенка. Поручение с предложением новых выплат части россиян утверждено по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) 2 сентября, сообщается на сайте президента.

В документе говорится, что выплаты семьям с детьми пойдут на приобретение жилого помещения на территории ДФО или на оплату расходов при строительстве. Правительство должно представить президенту доклад по этому поводу до 1 ноября.

Материнский капитал

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. В следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян. В этом году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.

Кроме того, в сентябре стало известно, что отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получать материнский капитал. Сумма в 10,46 миллиарда рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.

Уход за ребенком

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличится на 5,8 процентов и составит 7 493 рубля. Такие данные приводятся в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

31 282
рубля
составит максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в 2022 году

Также вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — сумма составит 31 282 рубля. В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 руб. В общей сложности на данные цели из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей. Помимо этого с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Оно вырастет также на 5,8 процентов и составит 19 981 рубль вместо 18 886 рублей.

Однако депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уверен, что суммы в 30 тысяч рублей, выплачиваемой в качестве пособия по уходу за ребенком, недостаточно.

Как пояснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, большая часть пособий, например, по беременности и родам, зависит от величины минимального размера оплаты труд. В этом году МРОТ составляет 12 792 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка застрахованного лица. При этом оно должно быть не ниже и не выше установленных минимальных и максимальных уровней.

Демографические прогнозы

Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал число детей, которые родятся в стране в 2022 году. Согласно прогнозу, в следующем году на российской территории на свет появятся 1,37 миллиона человек. При этом в 2023 году ожидается показатель в 1,38 миллиона новорожденных, а в 2024 году — 1,39 миллиона. Отмечается, что с января по август этого года в России родились 802,8 тысячи детей.

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