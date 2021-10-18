Путин предложил новые выплаты части россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям на Дальнем Востоке социальной выплаты в размере одного миллиона рублей на третьего и последующего ребенка. Поручение с предложением новых выплат части россиян утверждено по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) 2 сентября, сообщается на сайте президента.

В поручении говорится, что выплаты семьям с детьми пойдут на приобретение жилого помещения на территории ДФО или на оплату расходов при строительстве. Правительство должно представить президенту доклад по этому поводу до 1 ноября.

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. В следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.

В конце сентября Счетная палата предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Размер пособия составит 20 тысяч рублей. Эта сумма отражает средний размер трат на подготовку российского ребенка к школе. По подсчетам ведомства, собрать мальчика к началу учебного года обходится родителям в 19,3 тысячи рублей, а девочку — в 23,8 тысячи рублей.