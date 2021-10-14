Российским семьям с детьми пообещали новые выплаты

Мишустин рассказал о выделении на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 28 млрд рублей

Правительство России дополнительно выделит более 28 миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет, и шесть миллиардов на выплаты многодетным семьям. Об этом на заседании кабмина в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что в первой категории получателями новых выплат станут свыше 2,5 миллиона семей, а во второй — более 600 тысяч. При этом Мишустин указал, что многодетных семей, у которых три ребенка и более, в стране становится все больше.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — пообещал он.

Кроме того, Мишустин поручил Минтруду как можно скорее организовать единовременные финансовые выплаты участникам обороны Ленинграда и блокадникам. На эти цели выделят порядка четырех миллиардов рублей. Каждый из более чем 75 тысяч человек получит по 50 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать социальные выплаты, в том числе маткапитал, на величину фактической, а не прогнозной инфляции.