Власти России анонсировали новые выплаты

Классные руководители российских школ и кураторы групп среднего профессионального образования получат выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает ТАСС.

По ее словам, средства получат почти 915 тысяч учителей, а бюджет потратит на реализацию инициативы 263 миллиарда рублей в 2022-2024 годах. Остался непонятным формат выплат. Если на учителей потратят все средства, то каждый получит по 287 тысяч рублей. Даже если выплаты будут проводить каждый месяц в течение трех лет, то это составит почти 8 тысяч рублей.

Материалы по теме В России увеличится размер материнского капитала Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

В конце августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате пенсионерам и силовикам в размере 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно. Из бюджета на эти цели потратили 430 миллиардов рублей, средства получили около 30 миллионов граждан.

Также в начале августа в России начались разовые выплаты на детей в возрасте от шести до 18 лет в размер 10 тысяч рублей. Мера поддержки накануне учебного года затронула более 20 миллионов детей. Власти потратили на выплаты 204 миллиарда рублей.