Счетная палата раскрыла размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году

В 2022 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 31 282 рублей

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличится на 5,8 процентов и составит 7 493 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

Также вырастет максимальные размер пособия по уходу за первым ребенком — сумма составит 31 282 рубля. В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 руб. В общей сложности на данные цели из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.

Помимо этого с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Оно вырастет также на 5,8 процентов и составит 19 981 рубль вместо 18 886 рублей.

В июле президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь.