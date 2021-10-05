Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин призвал отказаться от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета. По его словам, сейчас бюджет на треть состоит из подобных доходов, но в перспективе 10-15 лет от такой схемы необходимо отказываться. О предложении экономиста сообщает РИА Новости.

«Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника», — прокомментировал глава Счетной палаты. Кудрин добавил, что к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза и для России это станет вызовом.

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Ранее в октябре российский Минфин допустил катастрофическое снижение мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации. По данным ведомства, в таком случае стоимость нефти будут определять эксплуатационные расходы на его добычу, из-за чего спрос на этот вид топлива к 2050 году может составить 17-24 процента от уровня 2019 года, а цены — упасть до 25 долларов США за баррель. Это будет означать падение в четыре-шесть раз. В среднесрочной перспективе, по оценкам Минфина, цены установятся в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель.

Ранее министерство представило правительству проект бюджета на 2022 год, согласно которому страна вернется к постсоветскому максимуму производства нефти. Российские компании увеличат общую добычу нефти и газового конденсата на 8 процентов до 559,9 миллиона тонн.