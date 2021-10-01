Европу призвали не церемониться с Россией и объявить газовую войну

Чешский дипломат Бартушка: ЕС должен объявить газовую войну и не церемониться с Россией

Европейский союз (ЕС) должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, передает РИА Новости.

Чешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. «Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — подчеркнул он.