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Россиянам раскрыли способ сэкономить на электричестве

«Российская газета»: двухтарифный режим поможет сэкономить на электричестве
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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Россиянам, работающим вне дома, раскрыли способ сэкономить на электричестве. Уменьшения счетов можно добиться, перейдя на трех- или двухтарифный режим учета электроэнергии, пишет «Российская газета». Такая схема позволяет платить ночью в 3-4 раза дешевле, чем днем.

В Москве и Подмосковье двух- и трехтарифные планы становятся все более востребованными. В «Мосэнергосбыте» рассказали, что с начала 2019 года число потребителей с такими режимами выросло на 240 тысяч. Их особенность в том, что цены на электричество разнятся в зависимости от времени суток. В трехтарифном режиме, например, одна цена действует ночью, другая в часы пик, когда электросеть особенно загружена, и третья включается в периоды средних уровней энергопотребления.

Однако среди россиян наиболее популярен именно двухтарифный режим. По подсчетам РГ, переход на такой план поможет сократить счета за электроэнергию примерно вдвое. По стандартному однотарифному учету москвичи, живущие в квартирах с электрическими плитами, платят 5,15 рубля за киловатт-час в любое время суток. Если перейти на двухтарифный учет, днем придется платить немного больше (5,92 рубля за киловатт-час), при этом ночью энергия обойдется всего в 1,74 рубля. Однако тариф вряд ли подойдет россиянам на удаленке: выгода есть в случае, если человек использует много электричества ночью (после 23.00), а днем дома отсутствует.

Кроме того, для перехода на новую систему учета потребителю придется купить подходящий счетчик (дисковой счетчик старого формата, к примеру, не подойдет). Можно отправить заявку на бесплатную замену аппарата на новый, электронный, однако для этого придется дождаться своей очереди. Если квартира уже оборудована современным прибором учета, его нужно будет перепрограммировать на новый тарифный режим. Стоимость этой услуги составляет от 1,5 до 2,1 тысячи рублей, в зависимости от модели счетчика и района проживания.

В конце октября глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предсказала подорожание услуг ЖКХ в жилых домах. К этому приведет реформа по установлению экономически обоснованных тарифов, анонсированная вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Эксперт подчеркнула, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена ограниченному кругу граждан страны.

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