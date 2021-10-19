Россиянам раскрыли способ не платить за коммунальные услуги

В Жилищном кодексе есть лазейка для собственников квартир, которая при некоторых условиях позволяет россиянам не платить или хотя бы отсрочить оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Детали способа в беседе с «Российской газетой» раскрыл член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

По словам эксперта, в Жилищном кодексе говорится, что плата за ЖКУ вносится на основании платежного документа. Соответственно, если такого документа нет, то нет и обязанности платить. Но платежки могут доставляться собственнику не только в бумажном виде, отметил Гордеев. Если гражданин получил квитанцию онлайн в той или иной информационно системе, в письме по электронной почте, для него возникает обязанность внести квартплату, подчеркнул специалист.

Иными словами, если в почтовом ящике нет квитанции, но в информационной системе она есть, платить придется. Если же платежки нет ни на бумаге, ни в электронном виде, то за ЖКУ можно не платить — но лишь до момента выставления квитанции.

«Если был сам факт потребления ресурсов, отказываться платить только на основании отсутствия квитанции неправильно, — указал Гордеев. — Речь только о том, что можно не платить, не зная размера начислений». Эксперт отметил, что не вносить платежи за ЖКУ можно также, если в квитанции нет информации о поставщике, плата начислена с явной ошибкой, есть претензии в отношении качества коммунальных услуг и если не выполнено требуемое снижение платы.

Ранее координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов заявил, что энергетики не имеют права отключать россиянам свет за мизерные долги. Кроме того, есть несколько других правил отключения, пояснил Козлов. Так, ни при каких обстоятельствах нельзя лишать электроэнергии жилье, в котором проживают маленькие дети или инвалиды. Во-вторых, срок невыплат за свет должен превышать два месяца.