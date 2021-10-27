Названы причины непопулярности энергоэффективного жилья в России

Эксперт по градостроительству и авторскому надзору института «Гипрогорпроект» Илья Бузик назвал перспективы по увеличению энергоэффективности зданий в стране с учетом ввода новых требований по данному параметру в октябре 2021 года. Специалист считает, что России будет трудно преодолеть отставание от Запада в популярности безопасных для климата и экономичных для жителей по расходам на «коммуналку» домов, пишет РБК.

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Как считает Бузик, принципиальную разницу в системах классификации жилья и других строений по энергоэффективности в России, странах Евросоюза и США обозначить нельзя, но в западных государствах подходы более разноплановые. «В Румынии и Великобритании при оценке учитываются выбросы СО2. При этом британское правительство недавно заявило, что на сокращение выбросов из зданий углекислого газа планируется потратить около 5,4 миллиардов долларов. В Германии существует два типа энергетических сертификатов — на основе рассчитанной потребности здания (расчетный подход) и фактически затраченной энергии (инструментальный подход)», — объяснил эксперт.

Россия сильно отстает во недрении энергосберегающих технологий от других сильных мировых держав по ряду причин. Одной из них является то, что она является продавцом топлива для выработки электроэнергии, а европейские страны его покупают, что заставляет Запад экономить чаще, подчеркивает Бузик. Во-вторых, в отечественной системе централизованного отопления много проблем с инфраструктурой, зачастую «трубы "отапливают" улицы», продолжил специалист.

«Третьей особенностью является искусственное создание спроса на технологию и материалы. В Европе нет такого массового строительства, как в России, поэтому, для поддержки производства вынуждают либо демонтировать "неэкологические" дома и на их месте строить новые, либо модернизировать старые. Этим же объясняется и производство новых материалов, узлов, конструкций, к использованию которых население и промышленность подталкиваются законодательно», — констатировал градостроитель.

Новый свод правил, закрепленных в постановлении правительства от 27.09.2021 № 1628, существенно не меняет действующую систему классификации зданий, но несоответствующие стандартам проекты попросту не пройдут экспертизу. При этом для качественного скачка в области энергосбережения в строительстве России нужна система мер господдержки, таких как налоговые льготы, послабления, субсидии, которые успешно реализуют правительства Германии и Франции для стимулирования энергетических предприятий, резюмировал эксперт.

Ранее Минстрой пообещал россиянам к 2024 году приступить к строительству безопасного для планеты жилья. В ведомстве уточнили, что цепочку «от идеи до утилизации объекта» приведут в соответствие с новыми «зелеными» стандартами. При возведении домов будут использовать экологически чистые стройматериалы, а также энергоэффективные инженерные системы.