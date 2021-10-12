Минстрой утвердил критерии ветхости домов

Минстрой: дома с креном или повреждениями могут быть признаны «ограниченно годными»

В министерстве строительства (Минстрое) России утвердили критерии, которые определят степень ветхости зданий. Соответствующий приказ вступает в силу 12 октября, пишут «Известия».

Теперь дома, где есть крен, дефекты или повреждения, которые указывают на снижение несущей способности, могут быть признаны «ограниченно годными». В них можно жить лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния, усиления или восстановления и конструкций.

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Уточняется, что такой статус сможет присваиваться строениям в случае отсутствия риска внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Оценку состояния домов будет проводить региональная межведомственная комиссия, при этом инициировать могут сами собственники жилых помещений через портал Госуслуг.

В сентябре Счетная палата проверила состояние коммунальной инфраструктуры в России и пришла к выводу, что больше половины объектов изношены. Аудитор ведомства Наталья Трунова выяснила, что в среднем по стране износ составляет 60 процентов. Она отметила, что вложения в эту сферу должны поступать с учетом новейших технологий и организационно-технологических изменений. При этом, подчеркнула аудитор, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная, как в промышленности, однако действовать необходимо на опережение», привлекая помощь и местных властей, и федеральных. Она отметила, что закладывать энергоэффективность следует и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям «не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности».

Ранее стало известно, что в российские депутаты предложили расширить списки претендентов на замену ветхого и аварийного жилья, предоставив такое право близким родственникам собственников ветхой жилплощади. Они предположили наделить правом на получение новых квартир родственников владельцев аварийного жилья.