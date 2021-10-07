Россиянам пообещали безопасное для планеты жилье

Минстрой: первый в России экологичный жилой дом построят к 2024 году

В ближайшие пару лет в России может появиться новый тип жилья. Построить к 2024 году первый в стране безопасный для планеты жилой дом пообещал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Слова чиновника приводит ТАСС.

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По словам Музыченко, свод правил для возведения зданий усовершенствуют с учетом экологичных норм до конца 2021 года, а вступить в силу он должен спустя полгода — тогда можно будет приступить к проектированию объектов. «Соответственно, в 2023-2024 годах уже может появиться зеленый жилой дом», — пояснил представитель Минстроя.

Чиновник отметил, что вся цепочка, «от идеи до утилизации объекта», будет соответствовать экостандартам. Среди критериев для нового типа недвижимости Музыченко назвал экологически чистые строительные материалы, расположение здания и энергоэффективные инженерные системы — они помогут расходовать меньше природных ресурсов при эксплуатации здания.

Замминистра считает, что только после разработки соответствующих правил строительства можно будет говорить о зеленых кредитах и ипотеке, разработку которых сейчас ведут ДОМ.РФ и Банк России. Такой тип финансирования подразумевает льготные ставки для застройщиков экологичных объектов и льготную ипотеку для тех, кто их приобретает.