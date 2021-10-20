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Британцам заплатят за экологичный обогрев домов

Правительство Великобритании компенсирует траты жителей на замену систем отопления
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Фото: I Wei Huang / Shutterstock

Младший министр по делам предпринимательства, энергетики и экологии Великобритании Энн-Мари Тревельян заявила о старте кампании по переходу населения на тепловые насосы в домах. Для ускоренной модернизации систем отопления людям компенсируют траты на замену существующих газовых котлов экологичными установками для обогрева, пишет The Guardian.

Представитель правительства отметила, что на оборудование домов тепловыми насосами жителям Англии и Уэльса выплатят субсидии в размере 5000 фунтов стерлингов (около 6,9 тысячи долларов). Компенсация затронет собственников 90 тысяч существующих зданий.

С таким заявлением по стратегии отопления имеющегося в стране жилья и изменения стандартов строительства новых домов Тревельян выступила в преддверии саммита Cop26 в Глазго, добавив, что установка газовых котлов в будущем будет полностью сведена на нет. «В краткосрочной перспективе замена котлов на тепловые насосы добровольна. Мы призываем рынок продвигать указанные изменения. Некоторые энергетические компании уже занимаются этим — не только обеспечивают дома энергией, но и поощряют своих клиентов в переходе на тепловые насосы, ищут способы помочь им», — подчеркнула чиновница.

Ранее Великобритания заявила о цели углеродной нейтральности до 2050 года. Основными источниками парниковых выбросов в стране являются дома и предприятия с энергоснабжением от ископаемого топлива. Правительство Бориса Джонсона решило вводить запрет установки котлов в пользу тепловых насосов в новостройках поэтапно с 2025 года. Один их крупнейших застройщиков страны раскритиковал инициативу из-за низкой производительности оборудования. Общественники называли меры невыгодными из-за высоких цен на насосы и неожиданных трат для жильцов.

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