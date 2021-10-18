Воздух в российском городе оказался одним из самых опасных в мире

Швейцарская компания-производитель систем очистки воздуха IQAir представила рейтинг городов мира с худшим качеством воздуха. В тройку городов с самым высоким уровнем загрязнения вошел российский Красноярск. Список опубликован на сайте организации и показывает данные в реальном времени.

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Аналитики оценили экологическую ситуацию в 93 крупных городах мира. Для этого эксперты сравнили индексы качества воздуха (ИКВ) в выбранных районах — чем выше значение, тем опаснее для человека. Показатель от 151 до 200 единиц принято считать пагубным для здоровья.

По состоянию на 16:00 18 октября, лидером антирейтинга стала столица Боснии и Герцеговины — город Сараево с ИКВ в 161 единицу. Следующие строчки заняли Лахор (Пакистан) и Красноярск (Россия) с показателями в 156 и 151 единица соответственно. Одними из самых благоприятных с экологической точки зрения оказались Осло (Норвегия), Мельбурн (Австралия) и Сан-Франциско (США) — ИКВ в этих городах не превышал двух единиц.

Красноярск несколько раз занимал лидирующие позиции в рейтинге IQAir — в августе 2021 года индекс качества атмосферы был самым высоким за все время и достигал 427 единиц. Однако опасным считается воздух не только в самом мегаполисе, но и ближайших к нему городах — Норильске, Канске и Минусинске. В Минприроды выяснили, что, по итогам 2020 года, выбросы вредных веществ в этих районах в несколько раз превысили норму.