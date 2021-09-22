Борющимся за безопасные дома европейцам пригрозили тюрьмой

Британские политики, министр по вопросам занятости Прити Патель (Priti Patel) и глава минтранса Грант Шаппс (Grant Shapps) заявили о планах подать судебные иски на участников экологического движения Insulate Britain, которые борются за реформу по энергоэффективности домов. Активистам пригрозили наказанием за протесты на крупной автомагистрали M25 возле города Кобхэм (Cobham) в графстве Суррей (Surrey), передает The Guardian.

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Экологи, выступающие за улучшение качества домов в стране для достижения целей правительства Великобритании по климату, за последнюю неделю пять раз перекрывали шествиями дорогу, останавливали движение на обеих проезжих частях автомагистрали между развязками. Чиновники сочли поведение активистов Insulate Britain опасным. Полиция согласилась, что данная тактика может привести к травмам и смертям на дорогах. Задержанным на акции европейцам, выступающим за модернизацию жилья, пригрозили тюрьмой.

Согласно данным, опубликованным на сайте Insulate Britain, улучшение качества домов имеет основополагающее значение для борьбы с глобальным потеплением. По подсчетам активистов, в Великобритании около 29 миллионов домов старого жилфонда, которые тратят огромное количество энергии на отопление и примерно столько же на охлаждение зданий.

Великобритания нацелилась на переход к углеродной нейтральности до 2050 года. Основными источниками парниковых выбросов в стране остаются дома и предприятия, для энергоснабжения которых используют ископаемое топливо. Правительство Бориса Джонсона намерено с 2025 года вводить поэтапный отказ от котлов в новостройках в пользу тепловых насосов. План раскритиковал один их крупнейших застройщиков страны, заявив о неэффективности оборудования из-за низкой производительности и высокой цены.

