Россиянам напомнили о льготах при оплате за электроэнергию

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко напомнил, что некоторые россияне могут получить льготы при оплате за электроэнергию. Об этом пишет агентство «Прайм».

Среди них все участники Великой Отечественной войны, а также семьи инвалидов ВОВ, в том числе тех, кого уже нет в живых.

«И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность», — подчеркнул гендиректор добавив, что существуют льготы, которые поощряют определенные категории граждан. Например, Героев труда, обладателей государственных наград, почетных доноров CCCР и Российской Федерации, заслуженных работников и многих других.

Также льготы льготы на оплату электроэнергии полагаются ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, героям СССР и Российской Федерации, участникам любых боевых действий. Минко добавил, что на льготы могут претендовать реабилитированные, пострадавшие из-за репрессий пенсионеры и их семьи, дети, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Скидку на оплату энергии также доступны многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. «Стоит также отметить и то, что если ваши расходы на ЖКХ превышают 22 процентов от дохода, то вы уже имеете право на льготы», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава НП «Совет рынка» Максим Быстров направил в Министерство энергетики России предложение об ужесточении наказания за неуплату электроэнергии. Отмечается, что Быстров предложил удвоить административные штрафы для юридических лиц, неоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч.