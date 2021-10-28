Ценам на энергию пообещали рост из-за введения углеродных налогов

Цены на энергию вырастут из-за введения углеродных налогов на традиционные энергоресурсы и инвестиции в «новую энергетику», пообещал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики», — прокомментировал он. Также глава Роснефти добавил, что из-за высоких цен на энергоресурсы рост экономики замедлится. «Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу», — заключил Сечин.

В середине июля Еврокомиссия представила новый план действий по спасению экологии, предложив в том числе ввести трансграничный углеродный налог на поставки в Евросоюз определенной продукции, включая металлы, цемент и удобрения. Российским компаниям новые сборы могут стоить многомиллиардных потерь.

Кроме того, как говорил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, в новом углеродном налоге ЕС есть признаки формирования барьеров в торговле. В нынешнем варианте трансграничного углеродного регулирования (ТУР) министр увидел признаки закладывания стоимости CO2 в цену импорта электроэнергии в Европу.