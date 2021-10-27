В России предсказали взлет цен на электроэнергию

При интенсивном сценарии энергоперехода электроэнергия в России взлетит на 26% к 2050 году

Электроэнергия в России может взлететь в цене на 26 процентов к 2050 году из-за энергоперехода. Минэкономразвития подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития страны, пишет Forbes.

«Форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается такими ощутимыми затратами, которые, как мне кажется, не все ожидали», — сказал министр экономического развития Максим Решетников. В стратегии описаны два сценария — инерционный, если власти не будет предпринимать каких-либо специальных мер, и интенсивный, учитывающий активные действия по декарбонизации.

При первом Россия уменьшит нетто-выбросы (с учетом поглощения лесом СО2) на 460 миллионов тонн эквивалента СО2, при втором — на 1,57 миллиарда тонн. К 2050 году министерство предсказывает снижение углеродоемкости в шесть раз при в интенсивном сценарии, а во втором случае — в полтора раза

Рост ВВП составит 195 триллионов рублей в инерционном сценарии (плюс 83 процента) и 264 триллиона рублей (на 147 процентов) в интенсивном. Стоимость электроэнергии при инерционном сценарии не меняется, а при интенсивном вырастает к 2030 году на четыре процента, к 2050 году — на 26 процентов. Темпы располагаемых денежных доходов населения при интенсивном сценарии вырастут быстрее, чем при инерционном.