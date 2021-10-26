Победу над энергокризисом в Европе связали с отказом от газа

Нынешний энергетический кризис в Европе связан с дисбалансом спроса и предложения. Победить его можно, добившись гармонизации ситуации, заявил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче.

Для этого нужно либо повысить предложение газа, либо снизить спрос на него, что связано с переходом либо на уголь, либо на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), с постепенным отказом от газа. «Если переходить на уголь, то сократить потребление газа можно в очень краткосрочной перспективе с использованием существующих установок. Но нам ясно, что решение — это развитие возобновляемой энергетики. Однако потребуется больше времени, чтобы сократить потребление газа, нарастив необходимые мощности зеленой энергии», — отметил Стараче.

Он считает, что нынешний кризис может ускорить энергопереход в Евросоюзе. Зависимость от одного вида топлива слишком велика, и многие начинают это понимать, указал глава Enel. «По нашим оценкам, если бы мы уже сейчас достигли целей по объему ВИЭ, поставленных в Европе на 2030 год (плюс 76 ГВт мощностей только в Италии по отношению к текущим показателям — прим. "Ленты. ру"), текущая волатильность была бы вполовину меньше. Проблема не с ВИЭ. Это лишь вопрос времени».

Стабилизации цен на электроэнергию Стараче ожидает в ближайшие несколько месяцев. Притом он полагает, что в будущем при развитии альтернативой энергетики стоимость электроэнергии будет менее волатильной, поскольку возобновляемые источники энергии не зависят от газа или нефти. «Поэтому легко можно представить закупку электроэнергии на период от пяти до десяти лет или даже до 20 лет без особых рисков. Это очень сложно представить в отношении газа или нефти. В этом и заключается разница», — подчеркнул глава Enel.

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее оценивала, что спрос на газ в Европе будет снижаться из-за перехода на возобновляемые источники энергии, однако полный отказ от его использования невозможен. По мнению главы компании, потребление газа даже вырастет за счет низкоуглеродного производства водорода.

Осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом, связанным с резким ростом цен на газ. В начале октября они приближались к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем стоимость несколько снизилась. 26 октября цена колеблется вокруг отметки в 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.