В «Газпроме» оценили перспективы отказа от газа

Спрос на газ в Европе будет снижаться из-за перехода на возобновляемые источники энергии, однако полный отказ от его использования невозможен. Такую оценку перспектив дала генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпрома», сообщает ТАСС.

По мнению главы компании, потребление газа даже вырастет за счет низкоуглеродного производства водорода. «Уже в среднесрочной перспективе мы ожидаем появления коммерчески эффективных технологий пиролиза метана, позволяющих производить водород из природного газа без выбросов СО2», — заявила она и добавила, что «Газпром» тоже работает над развитием таких технологий.

Буристрова отметила, что Европа планирует постепенно закрыть все угольные электростанции — энергия из них считается наиболее экологически «грязной». Такая тенденция тоже может повлиять на увеличение спроса на газ. Тем не менее в отопительный сезон 2020-2021 годов потребление угля странами Европы все же увеличилось, так как государства и компании стремились найти альтернативу газу, стоимость которого стремительно выросла и достигла исторических максимумов. По слова Бурмистровой, отказ Европы от угля буде не столь быстрым, как ожидалось ранее.

Ранее в октябре журналист Forbes назвал причиной энергетического кризиса в Европе высокомерие в области зеленой энергетики. Эксперт отметил, что переход на возобновляемые источники энергии невозможен без надежных и экономических жизнеспособных генерирующих мощностей.