Названа стоимость перехода России к «зеленой» экономике

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал стоимость перехода России к зеленой экономике. По его словам, энергопереход обойдется в стране по крайней мере в 90 триллионов рублей, а длиться будет 28 лет. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«У нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 триллионов рублей за 28 лет. Это означает 3,2 триллиона в год. То есть речь идет о менее чем 3 процентах ВВП», — оценил он. Белоусов подчеркнул, что в мире переход к более экологичным видам энергии уже начался и ждать, что этот процесс пойдет вспять, не стоит.

Преимуществом России вице-премьер назвал атомные и водородные технологии. По его словам, транспортную сеть страны можно использовать для прокачки водорода, в том числе, это можно осуществить по «Северному потоку-2». В перспективе 20 лет, добавил Белоусов, Россия сможет занять до 20 процентов мирового рынка водорода.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития подготовило новую стратегию развития страны с минимальным вредом от выбросов для окружающей среды. По плану ведомства, при выполнении ряда мероприятий достичь нулевого углеродного следа получится в срок до 2060 года.