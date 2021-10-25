Россиян предупредили о росте платежей за ЖКХ

Эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства оценили эффект от заявленной вице-премьером Маратом Хуснуллиным реформы по установлению экономически обоснованных тарифов. По прогнозу главы Организации народного контроля в ЖКХ Натальи Чернышевой, россиян ожидает дальнейший рост размеров платежей за «коммуналку», пишет «Московский комсомолец».

Ряд экспертов считают, что анонсированная реформа негативно скажется на стоимости тепла и электричества в жилых домах. Чернышева подчеркивает, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена ограниченному кругу граждан страны. «Тарифы вырастут больше, чем увеличатся субсидии по ЖКХ, и люди могут просто не почувствовать рост адресной поддержки. Если отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10-12 процентов и более», — предупредила специалист.

По мнению топ-менеджера в области финкоммуникаций Андрея Лободы, средняя сумма квитанции россиянина за услуги ЖКХ за девять месяцев с начала 2021 года составила 3,4 тысячи рублей. При этом, по наблюдениям эксперта, в крупных городах европейской части страны владельцы «двушки» платили в месяц около 8000 рублей зимой и 4000-5000 рублей летом. Экономист добавил, что план правительства по сдерживанию тарифов уровнем инфляции довольно рискованный, так как ресурсники будут обосновывать рост расценок модернизацией коммунальных сетей, но на деле это не всегда так.

«Если официальная инфляция и находится пока ниже отметки в девять процентов, реально ощутимая инфляция для граждан со скромными доходами (а таких в России около 75 процентов населения) находится в диапазоне 25-30 процентов. Это понимают и в компаниях отрасли, связанных с ЖКХ. Многие из них — частные и весьма успешные, их акции торгуются на биржах, их главная задача — получать прибыль, а не заниматься социальной поддержкой граждан», — пояснил Лобода.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил нескольким федеральным ведомствам заняться вопросом усиления адресной поддержки населения страны в оплате жилищно-коммунальных услуг. Инициативу прорабатывают Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС. Мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Отмечается, что речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных.