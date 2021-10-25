Россиянам дали советы по выявлению недобросовестных коммунальщиков

Жителям многоквартирных домов (МКД) в России дали советы по выявлению недобросовестных управляющих компаний, чтобы не пострадать от мошенников. Основные пункты по проверке надежности коммунальщиков назвала член Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян, пишет «Российская газета».

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По данным Минстроя, в стране около миллиона МКД, под управление специализированных организаций (УК) или самих собственников квартир — 98 процентов от общего количества. Первым шагом в проверке добросовестности управляющей организации должна стать оценка информации об учредителях и директоре, их репутации, а также документов на сайте Федеральной налоговой службы. Необходимо установить, не ликвидирована ли УК. Далее важно проверить базы судебного и исполнительного производств, установить участие в делах управляющей организации, чтобы оценить риски ее финансовой стабильности и признаки банкротства.

Следующим действием нужно тщательно ознакомиться с проектом договора управления многоквартирным домом. По документу можно сделать вывод о грамотности управленца, объемах и перечне планируемых услуг. «Надежная организация обновляет договор в соответствии с изменениями законов, не допускает дискриминационных и несправедливых условий в договоре. Ненадежная — может предложить собственникам вместо договора управления агентский договор, договор доверительного управления или иной неправомерный тип договора», — отмечает Киракосян.

Не лишним будет и посещение офиса организации, добавляет эксперт, а дополнительно собрать информацию об УК можно от жителей тех домов, которыми коммунальщики уже управляют. «Явным признаком ненадежной управляющей организации является демпинг. Компания, не проводя осмотр технического состояния дома, не просчитав затраты на его содержание и ремонт, готова работать за минимальную плату (как правило, ниже муниципального тарифа). Это обязательно отразится на качестве услуг и работ», — подчеркнула специалист.

Ранее эксперты раскрыли другой способ, как распознать среди коммунальщиков мошенников. Злоумышленники часто навязывают жильцам многоквартирных домов замену приборов учета ресурсов или их проверку. При этом лжекоммунальщики под подобными предлогами могут проникнуть в квартиру и похитить ценное имущество хозяев квартир.