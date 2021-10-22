Россиянин прописал в квартире четыре тысячи приезжих

В Санкт-Петербурге по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации порядка 4 тысяч иностранных граждан. Всех их прописал в одной квартире местный индивидуальный предприниматель, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Следователи обнаружили, что несколько тысяч приезжих прописаны в одном помещении, расположенном в доме на Московском проспекте. Проверка показала, что фактически жилье мигрантам предоставлено не было, то есть в действительности они там не проживали.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы, решено возбудить уголовное дело в отношении гражданина, организовавшего фиктивную регистрацию. Ход расследования контролируется прокуратурой.

В 2018 году громкий скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге. В ней нашли более девяти тысяч прописанных. Владелец жилья утверждал, что все они — его друзья. Суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей. Летом 2019-го стало известно, что он открыл «резиновый» офис.