Россиян предупредили о новых мошенниках в сфере ЖКХ

В России участились случаи мошенничества в сфере жилищно-коммунальных услуг — злоумышленники предлагают установить в квартирах газоанализаторы, фильтры для воды или заменить окна. О новых способах мошенничества в ЖКХ предупредил юрист Вячеслав Балдин, сообщает РИА Новости.

В последнее время мошенники стали предлагать жильцам приобрести и установить приборы, которые якобы сообщают звуковым сигналом об утечке газа. Эксперт уточнил, что настоящие газовые анализаторы монтируются на трубу — в случае утечки она перекрывается, а информация об этом передается в аварийную службу. «Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации», — отметил Балдин.

Злоумышленники также предлагают устанавливать фильтры для водопроводной воды. Чтобы подтвердить факт загрязнения, они заранее добавляют в сосуд в реагент, который при демонстрации работы жильцам окрашивает воду. По словам юриста, контроль качества воды относится к обязанностям Роспотребнадзора и Водоканала. Вода также проходит многоступенчатую очистку перед подачей в дом, а сотрудники ведомств не продают приборы.

Мошенники, представившись сотрудниками управляющей компании, могут прийти с предложением установить новые окна. Однако подобная деятельность не относится к официальным ведомствам или коммунальным службам. «Эта схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор написанный мелким шрифтом», — рассказал Балдин.

Ранее эксперты раскрыли способ, с помощью которого можно распознать коммунальщиков-мошенников. Злоумышленники часто предлагают жильцам заменить приборы учета коммунальных ресурсов или провести их проверку. Лжекоммунальщики также могут попытаться проникнуть в квартиру с целью хищения ценных вещей.