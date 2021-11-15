Мир предупредили о дефиците и подорожании вина

В Роскачестве спрогнозировали подорожание до 30 процентов вин из Италии и Франции

На мировом рынке вина сложился дефицит — более пяти миллионов литров. Он может усугубиться в 2022 году из-за общего падения урожая винограда в мире, предупредили в Роскачестве.

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По данным ведомства, за девять месяцев этого года импорт винодельческой продукции на мировом рынке увеличился на 23 процента (на 33 миллиона литров), а игристых вин и шампанского — на 50 процентов (на 30 миллионов литров). При этом производство вина упало на 70 миллионов литров.

По прогнозам Роскачества, вина из Италии и Франции могут подорожать до 30 процентов из-за роста цен на газ в Европе (вклад в цену стеклянной бутылки), цен на алюминий (стоимость укупорки) и европоддонов, а также по причине общемирового подорожания перевозок. Повышение цен на импорт сократит объемы поставок из европейских стран, считают эксперты.

Такая ситуации открывает большие возможности для качественных российских вин в ценовой группе до 300-400 рублей, уверены в Роскачестве.

В октябре директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что шампанское в России в грядущие новогодние праздники подорожает. Он тоже отметил, что увеличение стоимости будет в пределах инфляции, но назвал показатель в семь-десять процентов.