Европейцам предложат заработать на вине и сыре

Крупнейшая в Европе компания по управлению активами Amundi, учредит инвестиционный фонд для поддержки производителей вина, сыра и ветчины, пишет Bloomberg со ссылкой на документ для инвесторов. В качестве залога по ссудам предлагают запасы деликатесов и вина, на которых инвесторы, если вложения окажутся неудачными, смогут заработать при перепродаже.

Через фонд Amundi намерена привлечь до 200 миллионов евро (231 миллион долларов). Большая часть средств будет размещена в Италии, но компания заявила о готовности поддерживать производителей из Франции и Испании. Идея Amundi объясняется ростом рынка итальянских деликатесов и вина, объемы которого достигают 6,4 миллиарда долларов. Компания рассчитывает на чистую доходность в размере 5-5,5 процента от выручки.

Amundi и ранее финансировала небольших производителей деликатесов из Италии, кредитование которых местные банки считали слишком рискованным. Для этого в компании существовал отдельный фонд. Но новый проект Amundi гораздо крупнее и имеет преимущество для инвесторов. Вкладчикам предлагают «страховку» в случае проблем с займами: они смогут получить деликатесы, которые со временем будут лишь дорожать. «Товарно-материальные запасы, как ожидается, будут знаковыми для итальянской пищевой промышленности и как таковые могут быть проданы на открытом рынке в случае неблагоприятного сценария», — говорится в документе, полученном Bloomberg.

Эксперты объясняют необычное решение французской компании низкими процентными ставками и снижением доходности по облигациям на финансовом рынке в последние несколько лет. Инвесторы ищут альтернативные проекты, чтобы направить туда свои средства. Инвестиционные компании все чаще проявляют интерес к маленьким фирмам, которым не решаются ссужать деньги банки. С 2010 по 2020 год объем активов в управлении частных кредиторов увеличился с 0,3 триллиона долларов до 1 триллиона. Только одна Amundi за последние 9 лет привлекла 8 миллиардов инвестиций для частных проектов.

В октябре лучшим национальным рынком для инвестиций Bloomberg признал Россию. В связи с активным ростом цен на углеводороды российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент, считают эксперты агентства.