Индекс Мосбиржи установил рекорд

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 октября, достиг 4284,53 пункта и установил исторический рекорд. На закрытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи составлял 4279,87 пункта (плюс 0,99 процента по итогам дня), индекс РТС — 1882,43 пункта (плюс 1,15 процента).

Рост биржевых индексов обеспечило подорожание компаний из числа «голубых фишек». Акции Сбербанка выросли на 3,78 процента, до 387,1 рубля за штуку, акции «Роснефти» — на 2,06 процента, до 644 рублей, акции «Газпрома» — на 0,89 процента, до 369,43 рубля. Больше всего подешевели бумаги МТС (минус 3,13 процента, до 318,6 рубля за акцию), «Полиметалла» (минус 1,47 процента, до 1237,5 рубля) и «Полюса» (минус 1,04 процента, до 12 252,5 рубля). Акции «Сбербанка» также обновили исторический максимум.

Курс доллара на 18:40 мск составлял 71,63 рубля (минус 0,25 рубля), курс евро — 82,89 рубля (минус 0,25 рубля).

Нефть марки Brent впервые с октября 2018 года поднялась выше 84 долларов за баррель. На 18:40 она торговалась по 83,95 доллара (плюс 1,89 процента), нефть марки WTI — по 81,17 доллара (плюс 2,27 процента). Газовые фьючерсы торговались в районе 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.