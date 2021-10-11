Иностранцы рекордно потратились на российские акции

Иностранные инвесторы потратили рекордный объем средств на российские акции. «Коммерсантъ» подсчитал, что нерезиденты вложили в бумаги 130 миллионов долларов за неделю, закончившуюся 6 октября. Эта цифра в шесть раз больше показателя, зафиксированного неделей ранее, и лучший недельный результат с конца марта.

Данные газеты основаны на отчете инвестиционного банка BCS Global Markets. Наибольшей популярностью пользуются акции представителей сырьевой промышленности из-за бурного роста цен на нефть и газ. Прежде всего иностранцы заинтересовались наиболее ликвидными бумагами «Газпрома» и «Лукойл». По данным Мосбиржи, обороты с акциями «Газпрома» по итогам недели составили более 250 миллиардов рублей — максимальный показатель за всю историю. Сумма сделок с бумагами «Лукойл» почти достигла 50 миллиардов рублей, а с акциями «Роснефти» превысила 61 миллиард рублей. Это на 20 и 74 процента соответственно выше показателей предшествующей недели. Нерезиденты также интересуются Сбербанком и производителями удобрений, такими как «ФосАгро». Во всем мире индустрия удобрений переживает кризис из-за рекордного роста цен на газ и вынуждена сокращать производство, что толкает вверх стоимость продуктов.

Bloomberg назвал российские ценные бумаги самыми привлекательными в мире на данный момент. Однако интерес иностранных инвесторов к фондовому рынку России вряд ли будет устойчивым, считают эксперты. «Очевидно, что имеет место конъюнктурный спрос на российский риск, продиктованный желанием получить экспозицию на производителей нефти и газа, поэтому данный всплеск интереса, к сожалению, вряд ли можно считать устойчивым среднесрочным трендом», — отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

Цены на газ в Европе взлетели до рекордных значений на фоне приближения зимнего отопительного сезона. На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость топлива непрерывно росла, установив несколько рекордов. 6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров. Однако после заявлений президента России Владимира Путина о том, что российские компании могут превысить свои контрактные обязательства по поставкам через Украину, цены обрушились. К моменту публикации новости цена на газ в Европе по данным Лондонской биржи ICE составила 1049,4 доллара за тысячу кубометров.

Нефть, напротив, продолжила дорожать – за неделю стоимость фьючерсов нефти Brent поднялась более чем на пять процентов, достигнув максимума с октября 2018 года. Сейчас цена контрактов составляет 84,2 доллара за баррель.