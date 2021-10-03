Эксперт рассказал о повышении цен на шампанское к Новому году

Экономист Остапкович: шампанское к Новому году подорожает на 7-10 процентов

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал о ценах на шампанское в грядущие праздники. Об этом пишет «Прайм».

По его утверждению, цены на игристое вино вырастут в пределах инфляции — на 7-10 процентов. Также он отметил, что сейчас нет причин закупаться шампанским заранее, поскольку производители заранее готовятся к повышению спроса и наращивают выпуск продукции.

Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновились с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон. Также стало известно, что Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского.

Проблемы с поставками возникли, когда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское». Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин «шампанское» связан с исторической областью во Франции.