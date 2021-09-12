Греция заявила о рекордных поставках вина в Россию

Член Союза виноделов Пелопоннеса: поставки вина в Россию в этом году будут рекордными

Греция планирует рекордные поставки вина в Россию в 2021 году. Об этом заявил член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис, передает РИА Новости.

По его словам, в последние годы на российском рынке наблюдаются большие изменения, в частности стало продаваться больше вин из Греции. «Продажи в России у нашего предприятия будут рекордными за всю историю поставок греческого вина. Такого объема, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию», — отметил Канакис.

Он также отметил, что компания не планирует повышать цены на следующий год. «Мы сформируем наше представление о ценах после завершения сбора урожая. Это где-то в октябре, тогда и будем думать, есть ли необходимость в индексации цен. Пока нет такого, что мы обязательно изменим цены», — уточнил он.

Ранее Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщил, что поставки французского шампанского в Россию возобновятся 15 сентября. Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер объяснил такое решение нежеланием ставить в неблагоприятное положение российских клиентов по мере приближения новогодних праздников.